Справа Марківа: правозахисники наполягають, що суд не довів вину нацгвардійця

Правозахисники стверджують, що суд не зумів довести провину нацгвардійця Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років ув'язнення за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі в 2014 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації порталу Харківської правозахисної групи.

Суд присяжних Павії 11 жовтня поширив мотиваційну частину вироку українському солдату Віталію Марківу, у якій вони стверджують, що Марків активно сприяв умисному убивству іноземних журналістів на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська.

"Пояснення судом його шокуючого рішення не усуває серйозних занепокоєнь, викликаних сутністю звинувачення проти Віталія Марківа. Зовсім навпаки - адже суд повторює завідомо хибні твердження та ігнорує важливі докази, представлені захистом", - йдеться у публікації.

Зокрема, стверджується, що суд проігнорував критично важливі докази, надані захистом, які свідчать, що мінометний вогонь у бік загиблих журналістів українська армія відкрила у відповідь на вогонь бойовиків.

"Не було жодної неспровокованої атаки на журналістів, а була перестрілка у зоні війни, у якій журналісти без жилетів з помітками "преса" чи інших видимих поміток були трагічно убиті", - стверджується у публікації.

Правозахисники підкреслюють: у той час як судова ухвала називає свідчення Марківа суперечливими, набагато більш суперечливими є свідчення французького журналіста Рогелона, якому вдалось вижити, і який "лише через чотири роки під час суду над Марківа раптово згадав, що вогонь відкрили з боку пагорба, і, отже, з позиції української армії".

"Не було "порушення четвертої Женевської конвенції", але була військова ситуація, коли одна сторона реагувала на перестрілку іншої", - заявили правозахисники.

Нагадаємо, суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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