Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Маркива: правозащитники настаивают, что суд не доказал вину нацгвардейца

Понедельник, 14 октября 2019, 18:18

Правозащитники утверждают, что суд не сумел доказать вину нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли в 2014 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации портала Харьковской правозащитной группы.

Суд присяжных Павии 11 октября распространил мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву, в которой утверждают, что Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

"Объяснение судом его шокирующего решения не устраняет серьезных беспокойств, вызванных из-за сути обвинения против Виталия Маркива. Совсем наоборот - ведь суд повторяет заведомо ложные утверждения и игнорирует важные доказательства, представленные защитой", - говорится в публикации.

В частности, утверждается, что суд проигнорировал критически важные доказательства, предоставленные защитой, свидетельствующие, что минометный огонь в сторону погибших журналистов украинская армия открыла в ответ на огонь боевиков.

"Не было никакой неспровоцированной атаки на журналистов, а была перестрелка в зоне войны, в которой журналисты без жилетов с пометками "пресса" или других видимых пометок были трагически убиты", - говорится в публикации.

Правозащитники подчеркивают: в то время как судебное решение называет показания Маркива противоречивыми, гораздо более противоречивы показания французского журналиста Рогелона, которому удалось выжить, и который "только через четыре года во время суда над Маркивым внезапно вспомнил, что огонь открыли со стороны холма, и , следовательно, с позиции украинской армии".

"Не было "нарушения четвертой Женевской конвенции", но была военная ситуация, когда одна сторона реагировала на перестрелку другой", - заявили правозащитники.

Напомним, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: