Дело Маркива: правозащитники настаивают, что суд не доказал вину нацгвардейца

Правозащитники утверждают, что суд не сумел доказать вину нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли в 2014 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации портала Харьковской правозащитной группы.

Суд присяжных Павии 11 октября распространил мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву, в которой утверждают, что Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

"Объяснение судом его шокирующего решения не устраняет серьезных беспокойств, вызванных из-за сути обвинения против Виталия Маркива. Совсем наоборот - ведь суд повторяет заведомо ложные утверждения и игнорирует важные доказательства, представленные защитой", - говорится в публикации.

В частности, утверждается, что суд проигнорировал критически важные доказательства, предоставленные защитой, свидетельствующие, что минометный огонь в сторону погибших журналистов украинская армия открыла в ответ на огонь боевиков.

"Не было никакой неспровоцированной атаки на журналистов, а была перестрелка в зоне войны, в которой журналисты без жилетов с пометками "пресса" или других видимых пометок были трагически убиты", - говорится в публикации.

Правозащитники подчеркивают: в то время как судебное решение называет показания Маркива противоречивыми, гораздо более противоречивы показания французского журналиста Рогелона, которому удалось выжить, и который "только через четыре года во время суда над Маркивым внезапно вспомнил, что огонь открыли со стороны холма, и , следовательно, с позиции украинской армии".

"Не было "нарушения четвертой Женевской конвенции", но была военная ситуация, когда одна сторона реагировала на перестрелку другой", - заявили правозащитники.

Напомним, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.