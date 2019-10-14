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ООН визнала порушення РФ Женевських конвенцій щодо Криму – постпред України

Понеділок, 14 жовтня 2019, 20:28
ООН визнала порушення РФ Женевських конвенцій щодо Криму – постпред України

Україна подякувала керівництву ООН за офіційне визнання порушень Росією Женевських конвенцій, через свідоме переселення нею людей з материкової частини в український Крим у спробах змінити демографію окупованого півострова.

Джерело: заява постпреда України при ООН Володимира Єльченка під час презентації доповіді генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, повідомляє Укрінформ

Пряма мова Єльченка: "Згідно з доповіддю (генсека ООН – ред.), Російська Федерація заохочує переміщення власного населення на півострів, що є прямим порушенням Женевських конвенцій і явною ознакою намагань змінити демографічну структуру Криму".

Деталі: У цьому зв'язку Єльченко зауважив, що Україна очікує подальших кроків від ООН, спрямованих на припинення цих незаконних дій з боку Росії, а також на запобігання наслідків подібної діяльності окупаційної влади.

Доповідь генсека ООН про стан виконання української резолюції щодо захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму була озвучена в понеділок на засіданні Третього комітету Генасамблеї ООН.

Єльченко подякував керівництву Організації за підготовку документа, а також за випуск 12 інших доповідей щодо Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНРосіяКрим
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