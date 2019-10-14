ООН признала нарушение РФ Женевских конвенций по Крыму – постпред Украины

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Понедельник, 14 октября 2019, 20:28

Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушения Россией Женевских конвенций, из-за сознательного переселения ею людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

Источник: заявление постпреда Украины при ООН Владимира Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, сообщает Укринформ

Прямая речь Ельченко: "Согласно докладу (генсека ООН - ред.), Российская Федерация поощряет перемещение собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма".

Детали: В этой связи Ельченко отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны России, а также на предотвращение последствий подобной деятельности оккупационных властей.

Доклад генсека ООН о состоянии выполнения украинской резолюции по защите прав человека во временно оккупированном Крыму был озвучен в понедельник на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН.

Ельченко поблагодарил руководство Организации за подготовку документа, а также за выпуск 12 других докладов по Крыму.

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Темы: ООН Росcия Крым


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