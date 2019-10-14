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Українці почали гірше ставитися до Зеленського, Гончарука і Разумкова – КМІС

Понеділок, 14 жовтня 2019, 21:35
Українці почали гірше ставитися до Зеленського, Гончарука і Разумкова – КМІС
прес-служба президента

Протягом місяця зменшилася кількість українців, які позитивно ставляться до президента Володимира Зеленського, прем'єра Олексія Гончарука та спікера ВР Дмитра Разумкова.

Джерело: дослідження Київського міжнародного інституту соціології, опубліковане 14 жовтня

Деталі: З 9 по 11 жовтня КМІС провів опитування серед дорослого населення методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитування не проводилося на територіях, які тимчасово не контролюються владою України. Проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитування КМІС, яке було проведене с 16 по 19 вересня 2019 року, тоді було опитано 1500 респондентів.

Так, у жовтні порівняно з вереснем знизилося число тих, хто позитивно ставиться до трьох перших осіб держави: Зеленського (73% і 66%), Гончарука (17% і 10%) і Разумкова (33% і 27%).

 

За балансом позитивного і негативного ставлення у жовтні 2019 на першому місці Зеленський (баланс +57%), Разумков (+19) і Вакарчук (-1%), далі йдуть Гончарук (-4%), Бойко (-9%),  Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%).

 

При цьому рівень знання Гончарука і Разумкова невисокий: першого не знають 48% опитаних українців, другого – 36%. Дещо зросло число тих, хто позитивно ставиться до Бойка і Тимошенко. Ставлення до Вакарчука і Порошенка практично не змінилося.

64% опитаних тією чи іншою мірою схвалюють дії та заяви Зеленського у вересні та жовтні цього року, 22% - тією чи іншою мірою не схвалюють. 51% респондентів схвалюють дії уряду протягом вересня та жовтня, 27% - не схвалюють. 53% учасників дослідження схвалюють дії Верховної Ради протягом вересня та жовтня, 30% - не схвалюють.

 

Кожен десятий українець (10%) нічого не чув про протести 1-2 жовтня проти плану президента щодо завершення конфлікту на Донбасі, що відбувались в Києві та інших містах України. 22% респондентів сказали, що вони мало знають про вимоги протестувальників. Тією чи іншою мірою підтримали протести 26% опитаних, 41% не підтримали ці протести.

 

37% респондентів тією чи іншою мірою схвалюють доручення Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації, 41% - не схвалюють це рішення.

В порівнянні з вересневим опитуванням на 6 відсоткових пунктів (с 64% до 70%) зросла частка тих, хто вважає, що питання про продаж землі сільськогосподарського призначення має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі.

 

Якби референдум про продаж землі відбувся найближчої неділі, то 55% українців проголосували би проти продажу землі, 21% - за продаж, 12% не брали би участь у такому референдумі, ще 12% - не визначились зі своєю думкою. Таким чином, якщо брати до уваги відповіді тих, хто взяв би участь у референдумі та визначився, "проти" проголосували б 72%, "за" - 28%.

49% опитаних українців тією чи іншою мірою схвалюють заяву міністра освіти Ганни Новосад про те, що з вересня наступного (2020 року) всі російськомовні школи України перейдуть на українську мову навчання, 47% - тією чи іншою мірою не схвалюють таке рішення.

44% респондентів з тією чи іншою мірою впевненості вважають, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) корисна для нашої країни, 37% - – що шкідлива.

Українська правда

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Теми: опитування
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