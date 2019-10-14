Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову – КМИС

В течение месяца уменьшилось количество украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и спикеру ВР Дмитрию Разумкову.

Источник: исследование Киевского международного института социологии, опубликованное 14 октября

Детали: С 9 по 11 октября КМИС провел опрос среди взрослого населения методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрос не проводился на территориях, которые временно не контролируются властями Украины. Проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опроса КМИС, проведенного с 16 по 19 сентября 2019 года, тогда было опрошено 1500 респондентов.

Так, в октябре по сравнению с сентябрем снизилось число тех, кто положительно относится к трем первым лицам государства: Зеленскому (73% и 66%), Гончаруку (17% и 10%) и Разумкову (33% и 27%).

По балансу положительного и отрицательного отношения в октябре 2019 года на первом месте Зеленский (баланс + 57%), Разумков (19) и Вакарчук (-1%), далее следуют Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%).

При этом уровень знания Гончарука и Разумкова невысок: первого не знают 48% опрошенных украинцев, второго - 36%. Несколько возросло число тех, кто положительно относится к Бойко и Тимошенко. Отношение к Вакарчуку и Порошенко практически не изменилось.

64% опрошенных в той или иной степени одобряют действия и заявления Зеленского в сентябре и октябре этого года, 22% - в той или иной степени не одобряют. 51% респондентов одобряют действия правительства в течение сентября и октября, 27% - не одобряют. 53% участников исследования одобряют действия Верховной Рады в течение сентября и октября, 30% - не одобряют.

Каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о протестах 1-2 октября против плана президента по завершению конфликта на Донбассе, которые проходили в Киеве и других городах Украины. 22% респондентов сказали, что они мало знают о требованиях протестующих. В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% не поддержали эти протесты.

37% респондентов в той или иной степени одобряют поручение Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации, 41% - не одобряют это решение.

По сравнению с сентябрьским опросом на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) выросла доля тех, кто считает, что вопрос о продаже земли сельскохозяйственного назначения должен решаться только на всеукраинском референдуме.

Если бы референдум о продаже земли состоялся в ближайшее воскресенье, то 55% украинцев проголосовали бы против продажи земли, 21% - за продажу, 12% не принимали бы участие в таком референдуме, еще 12% - не определились со своим мнением. Таким образом, если принимать во внимание ответы тех, кто принял бы участие в референдуме и определился, "против" проголосовали бы 72%, "за" - 28%.

49% опрошенных украинцев в той или иной степени одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября следующего (2020) года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения, 47% - в той или иной степени не одобряют такое решение.

44% респондентов с той или иной степенью уверенности считают, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) полезно для нашей страны, 37% - что вредно.