Екс-посол: Україна не дозволяла знімати гриф секретності з розмови Трампа-Зеленського

6634 перегляди
Понеділок, 14 жовтня 2019, 23:35

Екс-посол України в США Валерій Чалий стверджує, що українська сторона не давала згоди на зняття грифу секретності зі стенограми переговорів президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського.

Джерело: інтерв'ю Чалого Lb.ua

Пряма мова: "Якщо українська сторона погоджується на публікування відповідної розмови, згідно з процедурою, необхідно погодити зняття грифу секретності.

…Телефонні розмови мають певний обмежений доступ. В Сполучених Штатах це дуже чітко регламентується: ви це бачили на прикладі останнього скандалу, де йшлося про надвисокий ступінь таємності. В Україні також є свої процедурні моменти, які я не можу розголошувати. Знаю точно: для того, щоб дати згоду на публікацію, треба спочатку з документів зняти усі грифи.

Існують додаткові моменти, коли йдеться про транскрипт (як це відбувалося із перемовинами Трампа і Зеленського). Проте жодних процедур, наскільки я розумію, в Україні не проводилось. І згоди американській стороні на його публікацію ніхто офіційно не надавав".

Деталі: Чалий нагадав, що Зеленський публічно підтвердив, що не надавав згоди на публікацію стенограми.

Він також розповів, як у липні, під час візиту колишнього секретаря РНБОУ Олександра Данилюка і помічника президента Андрія Єрмака до Вашингтона, Данилюк сказав Чалому, що "тепер підходи інші і робота вестиметься напряму, без посольства, а завдання самого відомства – обслуговувати, себто займатися фактично логістичними питаннями".

"Відповідно з цього моменту ні я, ні посольство не займалось уже питаннями забезпечення міждержавного діалогу по лінії Україна-США на найвищому рівні", - зазначив екс-посол.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Адміністрація Трампа планує ввести санкції проти Туреччини на цьому тижні 14 жовтня 2019, 04:55
Стрілянина у Філадельфії: є жертви 14 жовтня 2019, 03:57
Хантер Байден виходить із пов'язаної з КНР компанії і прокоментував роботу в Burisma 13 жовтня 2019, 21:28
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Культура

Хто отримав Букерівську премію-2019

здоров'я

Зменшуєте кількість викурених сигарет в день? Це не врятує ваші легені