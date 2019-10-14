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Экс-посол: Украина не разрешала снимать гриф секретности с разговора Трампа-Зеленского

Понедельник, 14 октября 2019, 23:35

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый утверждает, что украинская сторона не давала согласия на снятие грифа секретности со стенограммы переговоров президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Источник: интервью Чалого Lb.ua

Прямая речь: "Если украинская сторона соглашается на публикацию соответствующего разговора, согласно процедуре, необходимо согласовать снятие грифа секретности.

...Телефонные разговоры имеют определенный ограниченный доступ. В Соединенных Штатах это очень четко регламентируется: вы это видели на примере последнего скандала, в котором говорилось о сверхвысокой степень секретности. В Украине также есть свои процедурные моменты, которые я не могу разглашать. Знаю точно: для того, чтобы дать согласие на публикацию, надо сначала с документов снять все грифы.

Существуют дополнительные моменты, когда речь идет о транскрипте (как это происходило с переговорами Трампа и Зеленского). Однако никаких процедур, насколько я понимаю, в Украине не проводилось. И согласия американской стороне на его публикацию никто официально не давал".

Детали: Чалый напомнил, что Зеленский публично подтвердил, что не давал согласия на публикацию стенограммы.

Он также рассказал, как в июле, во время визита бывшего секретаря СНБОУ Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака в Вашингтон, Данилюк сказал Чалому, что "теперь подходы другие, и работа будет вестись напрямую, без посольства, а задача самого ведомства - обслуживать, то есть заниматься фактически логистическими вопросами".

"С этого момента ни я, ни посольство не занималось уже вопросами обеспечения межгосударственного диалога по линии Украина-США на высшем уровне", - отметил экс-посол.

Украинская правда
Темы: США
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