Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020

Сборная Украины досрочно выиграла путевку в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, заняв первое место в группе В.

В матче 7 тура отбора к Евро-2020 сборная Украины со счетом 2:1 победила Португалию.

Фото Павла Кубанова, ffu.ua

Матч прошел в Киеве на заполненном болельщиками НСК "Олимпийский" в понедельник 14 октября.

Португалия начала матч с тотального прессинга, но уже на четвертой минуте получила голевую атаку на свои ворота. После подачи углового Сергей Кривцов пробивал головой, и вратарь португальцев отразил мяч. На добивание сыграл Роман Яремчук, который с пару метров забивает в пустые ворота - 1:0.

После забитого гола сборная Украины сыграла тактически феерично и предельно самоотверженно в защите, где отрабатывала вся команда. Звезда португальцев Криштиану Роналду дважды пробивал стандарты, но мяч пролетал мимо ворот. Еще в одном моменте Роналду с линии штрафного пробил выше ворот.

Примечательно, что на этот матч Роналду за руки выводил сына погибшего героя АТО Александра Цымбала. Отец Александра - Сергей Цымбал погиб в 2014 году под Дебальцево.

Роналду в первом тайме больше не угрожал воротам украинцев, но Андрею Пятову пришлось пару раз спасать свою команду. Но перед этим был второй гол сборной Украины. На 27-й минуте Виталий Миколенко классно пробежал по флангу и отдал пас на 11 метров на Андрея Ярмоленко, который пробил в угол ворот Руй Патрисиу - 2:0.

На 29-й минуте был момент и у Португалии. Пятов отразил удар Жоау Мариу, и мяч подальше от ворот выбил Александр Караваев. На 32-й минуте еще один удар от Бернарду Силва взял Пятов. На 44-й минуте у подопечных Андрея Шевченко вышла еще одна быстрая контратака, но завершающий удар в Ярмоленко испортил.

ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА, FFU.UA

На 50-й минуте Роналду снова напомнил о себе. Криштиану бил со штрафного метров с 24-х, и Пятов отбил и этот удар. На 52-й минуте снова Роналду. Седьмой номер бил с угла штрафной, Пятов переводит мяч на угловой. На старте второго тайма Португалия сильно наседала на ворота сине-желтых. Постепенно украинцы выровняли игру и провели несколько опасных контратак, хотя и без ударов по воротам.

На 66-й минуте после подачи с фланга Бруну Фернандеш опасно бил ударом головой - мимо ворот. На 72-й минуте британский судья Энтони Тейлор назначает пенальти в ворота сборной Украины. После удара из-за пределов штрафной мяч от ноги Степаненко попадает в руку, и рефери указал на 11-метров. К тому же Степаненко получил вторую желтую карточку, которая трансформировалась в красную. С пенальти Роналду пробил сильно и без шансов для Пятова - 2:1.

ФОТО ПАВЛА КУБАНОВА, FFU.UA

На 74-й минуте еще один удар от Роналду, и Пятов в этот раз отражает. В меньшинстве украинцам удалось мобилизоваться и сыграть надежно в защите, и снова выручил Пятов. В добавленное арбитром время было жарко у ворот сборной Украины. Сначала удар головой Роналду парирует Пятов. За 30 секунд после удара Бруно мяч попадает в крестовину ворот Пятова. Но все-таки победа - 2:1.

После семи туров сборная Украины набрала 19 очков. У Португалии осталось 11 пунктов и у Сербии – 10. Обоим главным соперникам украинцев осталось провести еще по две игры.

Заключительный матч группового турнира сборная Украины проведет против сборной Сербии на выезде, хотя эта игра уже не будет иметь турнирного значения для команды Шевченко.