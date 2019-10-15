Консульство України в Барселоні радить не відвідувати центр міста

Громадянам України, які перебувають у Барселоні, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, радять утриматися від відвідування центру міста та туристичних локацій.

Джерело: Генеральне консульство України в Барселоні.

"До уваги громадян України, які перебувають у Барселоні! У зв’язку з масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуації у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій", - йдеться у повідомленні.

У консульстві додали, що враховуючи, що міжнародний аеропорт El Prat, який знаходиться неподалік Барселони, частково заблокований маніфестантами, можливі затримки, або скасування деяких рейсів, у тому числі до України.

"Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів та завчасно планувати прибуття до аеропорту", - зазначається у повідомленні.

У консульстві також рекомендують постійно мати при собі паспорт.

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