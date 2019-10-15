Консульство України в Барселоні радить не відвідувати центр міста

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 00:22

Громадянам України, які перебувають у Барселоні, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, радять утриматися від відвідування центру міста та туристичних локацій.

Джерело: Генеральне консульство України в Барселоні.

"До уваги громадян України, які перебувають у Барселоні! У зв’язку з масовими соціальними заворушеннями та погіршенням безпекової ситуації у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій", - йдеться у повідомленні.

У консульстві додали, що враховуючи, що міжнародний аеропорт El Prat, який знаходиться неподалік Барселони, частково заблокований маніфестантами, можливі затримки, або скасування деяких рейсів, у тому числі до України. 

"Просимо слідкувати за змінами у розкладі рейсів та завчасно планувати прибуття до аеропорту", - зазначається у повідомленні.

У консульстві також рекомендують постійно мати при собі паспорт.

Нагадаємо:

  • Каталонія: протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони.
  • У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.
  • Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.

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Теми: Іспанія


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