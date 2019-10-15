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Генеральное консульство Украины в Барселоне советует не посещать центр города

Вторник, 15 октября 2019, 00:22
Генеральное консульство Украины в Барселоне советует не посещать центр города

Гражданам Украины, которые находятся в Барселоне, в связи с массовыми социальными волнениями, рекомендуют воздержаться от посещения центра города и туристических локаций.

Источник: Генеральное консульство Украины в Барселоне.

"Вниманию граждан Украины, которые находятся в Барселоне! В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций", - говорится в сообщении.

В консульстве добавили, что учитывая, что международный аэропорт El Prat, который находится неподалеку от Барселоны, частично заблокирован манифестантами, возможны задержки или отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине. 

"Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт", - говорится в сообщении.

В консульстве также рекомендуют постоянно иметь при себе паспорт.

Напомним:

  • Каталония: протестующие объявили блокаду аэропорта Барселоны.
  • В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.
  • Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

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Темы: Испания
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