Генеральное консульство Украины в Барселоне советует не посещать центр города
Гражданам Украины, которые находятся в Барселоне, в связи с массовыми социальными волнениями, рекомендуют воздержаться от посещения центра города и туристических локаций.
Источник: Генеральное консульство Украины в Барселоне.
"Вниманию граждан Украины, которые находятся в Барселоне! В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций", - говорится в сообщении.
В консульстве добавили, что учитывая, что международный аэропорт El Prat, который находится неподалеку от Барселоны, частично заблокирован манифестантами, возможны задержки или отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине.
"Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт", - говорится в сообщении.
В консульстве также рекомендуют постоянно иметь при себе паспорт.
Напомним:
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