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На парламентських виборах у Польщі перемогу отримала партія Качиньського

Вівторок, 15 жовтня 2019, 02:37

Націонал-консервативна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського отримала найбільше мандатів у Сеймі за результатами парламентських виборів. 

Джерело: Державна виборча комісія Польщі 

У нижній палаті парламенту Польщі у цій партії буде з 460 мандатів трохи менше половини - 235. Це дозволить партії самостійно приймати рішення без необхідності вступу до коаліції. Однак, перевагу в Сенаті (верхній палаті) партія "Право і справедливість" все ж втратила.

За партію Качиньського проголосували понад 8 млн поляків. Всього участь у виборах взяли понад 18,6 мільйонів громадян країни, що становить явку виборців у 61,74%.

В Сенаті, який складається з 100 крісел, більшість отримують представники опозиції і безпартійні кандидати. У Піс в Сенаті буде 48 крісел проив 61 в минулій каденції.

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Теми: Польщавибори
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