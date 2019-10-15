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На парламентских выборах в Польше победила партия Качиньского

Вторник, 15 октября 2019, 02:37

Национал-консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского получила больше всего мандатов в Сейме по результатам парламентских выборов. 

Источник: Государственная избирательная комиссия Польши.

В нижней палате парламента Польши у этой партии будет из 460 мандатов чуть меньше половины - 235. Это позволит партии самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалиции. Однако, преимущество в Сенате (верхней палате) партия "Право и справедливость" все же потеряла.

За партию Качиньского проголосовали более 8 млн поляков. Всего участие в выборах взяли более 18,6 миллионов граждан страны, что состоавляет явку избирателей в 61,74%.

В Сенате, который состоит из 100 кресел, большинство получают представители оппозиции и беспартийные кандидаты. У ПиС в Сенате будет 48 кресел проив 61 в прошлой каденции.

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Темы: Польшавиборы
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