У міському аеропорту Барселони постраждали майже 40 осіб
На летовищі Барселони під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 37 осіб.
Джерело: El Pais.
"Спецпризначенці поліції застосували силу щоб утримувати натовп, який намагався прорвати кордон поліції. До медичної служби звернулися 37 осіб, постраждалі перебували переважно в першому терміналі летовища El Prat", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, чотирьох потерпілих доправили до лікарні.
На платформах поїздів, які курсують з летовища, залишаються близько 200 осіб. Більшість протестувальників перебувають на паркувальних майданчиках перед терміналом.
Нагадаємо:
- Каталонія: протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони.
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