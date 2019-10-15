У міському аеропорту Барселони постраждали майже 40 осіб

На летовищі Барселони під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 37 осіб.

Джерело: El Pais.

"Спецпризначенці поліції застосували силу щоб утримувати натовп, який намагався прорвати кордон поліції. До медичної служби звернулися 37 осіб, постраждалі перебували переважно в першому терміналі летовища El Prat", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, чотирьох потерпілих доправили до лікарні.

На платформах поїздів, які курсують з летовища, залишаються близько 200 осіб. Більшість протестувальників перебувають на паркувальних майданчиках перед терміналом.

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