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У міському аеропорту Барселони постраждали майже 40 осіб

Вівторок, 15 жовтня 2019, 04:44
У міському аеропорту Барселони постраждали майже 40 осіб

На летовищі Барселони під час акцій протесту прихильників незалежності Каталонії постраждали щонайменше 37 осіб.

Джерело: El Pais.

"Спецпризначенці поліції застосували силу щоб утримувати натовп, який намагався прорвати кордон поліції. До медичної служби звернулися 37 осіб, постраждалі перебували переважно в першому терміналі летовища El Prat", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, чотирьох потерпілих доправили до лікарні.

На платформах поїздів, які курсують з летовища, залишаються близько 200 осіб. Більшість протестувальників перебувають на паркувальних майданчиках перед терміналом.

Нагадаємо:

  • Каталонія: протестувальники оголосили блокаду аеропорту Барселони.
  • У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.
  • Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспанія
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