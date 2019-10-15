В городском аэропорту Барселоны пострадали почти 40 человек
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Вторник, 15 октября 2019, 04:44
В аэропорту Барселоны во время акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали по меньшей мере 37 человек.
Источник: El Pais.
"Спецназовцы полиции применили силу, чтобы удерживать толпу, которая пыталась прорвать кордон полиции. В медицинскую службу обратились 37 человек, пострадавшие находились преимущественно в первом терминале аэропорта El Prat", - говорится в сообщении.
Как отмечается, четверых пострадавших доставили в больницу.
На платформах поездов, которые курсируют из аэропорта, остаются около 200 человек. Большинство протестующих находятся на парковочных площадках перед терминалом.
Напомним:
- Каталония: протестующие объявили блокаду аэропорта Барселоны.
- В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.
- Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.
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