США не видали візи росіянам, які планували виступити в ГА ООН

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 06:02

Сполучені Штати не видали візи 18 російським дипломатам, які планували брати участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН. 

Джерело: представники російської делегації повідомили росЗМІ.

Під час Шостого засідання комітету, що займається правовими питаннями, заступник постійного представника Росії при організації Геннадій Кузьмін, сказав, що російська делегація не отримала 18 віз.

"За цей тиждень жодної візи видано не було", - заявив заступник постійного представника Росії при організації Геннадій Кузьмін

Зокрема, у візі було відмовлено перекладачеві, який повинен був перекладати виступи російської делегації на англійську мову.

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Теми: Росія візи ООН


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