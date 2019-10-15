США не выдали визы россиянам, которые планировали выступить в ГА ООН

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Вторник, 15 октября 2019, 06:02

Соединенные Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам, которые планировали участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Источник: представители российской делегации, сообщают росСМИ.

Во время заседания Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин, сказал, что российская делегация не получила 18 виз.

"За эту неделю ни одной визы выдано не было", - заявил Геннадий Кузьмин.

В частности, в визе было отказано переводчику, который должен был переводить выступления российской делегации на английский язык.

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Темы: Росcия визы ООН


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