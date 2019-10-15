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Строк експлуатації ДніпроГЕС планують продовжити на 50 років

Вівторок, 15 жовтня 2019, 06:20

Термін експлуатації греблі Дніпровської ГЕС необхідно продовжити на 50 років.

Джерело: генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми разом з іноземними партнерами проводимо технічну експертизу і потім будемо приймати рішення, які заходи необхідно зробити, аби продовжити термін експлуатації греблі на 50 років", - сказав Сирота.

Він також зазначив, що зараз проводиться робота з розробки проєкту, адже залишати мостовий переїзд через греблю у нинішньому вигляді небезпечно.

"Консольного типу, яким він є на сьогодні, переїзд, скоріш за все, не буде. Скоріш за все - буде двоярусний", - спрогнозував Сирота.

Здійснювати реконструкцію будуть за кошти Укргідроенерго. Про яку суму йдеться - стане відомо після обстеження споруди.

Теми: Запоріжжя
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