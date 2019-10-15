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Срок эксплуатации ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет

Вторник, 15 октября 2019, 06:20

Срок эксплуатации плотины Днепровской ГЭС необходимо продлить на 50 лет.

Источник: генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает Укринформ.

"Сегодня мы вместе с иностранными партнерами проводим техническую экспертизу и потом будем принимать решение, какие меры необходимо предпринять, чтобы продлить срок эксплуатации плотины на 50 лет", - сказал Сирота.

Он также отметил, что сейчас проводится работа по разработке проекту, ведь оставлять мостовой переезд через плотину в нынешнем виде опасно.

"Консольного типа, какой он есть сегодня, переезд, скорее всего, не будет. Скорее всего - будет двухъярусный", - спрогнозировал Сирота.

Осуществлять реконструкцию будут за счет Укргидроэнерго. О какой сумме идет речь - станет известно после обследования сооружения.

Темы: Запорожье
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