Троє дорослих і дитина загинули у ДТП на Миколаївщині, ще 7 в лікарні

В аварії на Миколаївщині загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, ще семеро осіб отримали травми.

Джерело: поліція Миколаївської області.

Деталі: Аварія сталася увечері 14 жовтня на 103 км автодороги "Благовіщенське – Миколаїв" в Арбузинському районі.

У результаті зіткнення Москвич-2141 та Opel Vectra 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів (чоловік та семирічна дівчинка), а також пасажирка Opel Vectra загинули.

Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".