Троє дорослих і дитина загинули у ДТП на Миколаївщині, ще 7 в лікарні
В аварії на Миколаївщині загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, ще семеро осіб отримали травми.
Джерело: поліція Миколаївської області.
Деталі: Аварія сталася увечері 14 жовтня на 103 км автодороги "Благовіщенське – Миколаїв" в Арбузинському районі.
У результаті зіткнення Москвич-2141 та Opel Vectra 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів (чоловік та семирічна дівчинка), а також пасажирка Opel Vectra загинули.
Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua