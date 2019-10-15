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Троє дорослих і дитина загинули у ДТП на Миколаївщині, ще 7 в лікарні

Вівторок, 15 жовтня 2019, 09:34

В аварії на Миколаївщині загинули четверо людей, серед яких малолітня дитина, ще  семеро осіб отримали травми.

Джерело: поліція Миколаївської області.

Деталі: Аварія сталася увечері 14 жовтня на 103 км автодороги "Благовіщенське – Миколаїв" в Арбузинському районі. 

 

У результаті зіткнення Москвич-2141 та Opel Vectra 48-річний водій М-2141 та двоє його пасажирів (чоловік та семирічна дівчинка), а також  пасажирка Opel Vectra загинули.

Ще семеро людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. 

 

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".   

Українська правда
Теми: Миколаївська областьДТПжертви
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