Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Николаевщине, еще 7 в больнице

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Вторник, 15 октября 2019, 09:34

В аварии на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок, еще семь человек получили травмы.

Источник: полиция Николаевской области.

Детали: Авария произошла вечером 14 октября на 103 км автодороги "Благовещенское –Николаев" в Арбузинском районе. 

 

В результате столкновения Москвич-2141 и Opel Vectra 48-летний водитель М-2141 и двое его пассажиров (мужчина и семилетняя девочка), а также пассажирка Opel Vectra погибли.

Еще семь человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

 

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".

Украинская правда

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Темы: Николаевская область ДТП жертвы


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