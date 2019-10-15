Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Николаевщине, еще 7 в больнице

В аварии на Николаевщине погибли четыре человека, среди которых малолетний ребенок, еще семь человек получили травмы.

Источник: полиция Николаевской области.

Детали: Авария произошла вечером 14 октября на 103 км автодороги "Благовещенское –Николаев" в Арбузинском районе.

В результате столкновения Москвич-2141 и Opel Vectra 48-летний водитель М-2141 и двое его пассажиров (мужчина и семилетняя девочка), а также пассажирка Opel Vectra погибли.

Еще семь человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".