У Латвії конфіскували 30 млн доларів екс-чиновників України – ГПУ

Латвійський суд визнав злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями, та вирішив конфіскувати їх.

Джерело: сайт Генеральної прокуратури

Деталі: Зазначені кошти на початку 2015 року були арештовані в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні.

У прес-службі ГПУ поки що не змогли сказати "Українській правді", кому належали конфісковані кошти.

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