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У Латвії конфіскували 30 млн доларів екс-чиновників України – ГПУ

Вівторок, 15 жовтня 2019, 11:06

Латвійський суд визнав злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями, та вирішив конфіскувати їх.

Джерело: сайт Генеральної прокуратури

Деталі: Зазначені кошти на початку 2015 року були арештовані в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні.

У прес-службі ГПУ поки що не змогли сказати "Українській правді", кому належали конфісковані кошти.

Передісторія:

  • У вересні 2016 року суд Латвії конфіскував 50 млн євро на користь країни у справі розкрадань з держбюджету України і легалізації коштів через латвійські банки. На думку ЗМІ, йшлося про кошти Сергія Арбузова.
  • У 2014 році українська влада повідомляла, що в банках Латвії арештовано $49,3 млн колишнього віце-прем'єра України Сергія Арбузова.
  • Крім того, в латвійських банках на рахунках компанії Юрія Іванющенка, близького до Віктора Януковича, "застрягли" $32 млн доларів і 72 млн швейцарських франків.
  • Також могло йтися про бізнесмена з орбіти Януковича Сергія Курченка: у Латвії було заморожено рахунки пов'язаної з ним компанії. В Україні Курченку присвоєння державних коштів та їх незаконне переміщенні за кордон.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЛатвіягроші
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