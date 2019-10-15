В Латвии конфисковали 30 млн долларов экс-чиновников Украины – ГПУ

Латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и решил конфисковать их.

Источник: сайт Генеральной прокуратуры

Детали: Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении правовой помощи.

Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.

В пресс-службе ГПУ пока не смогли сказать "Украинской правде", кому принадлежали конфискованные средства.

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