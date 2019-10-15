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Кількість росіян, які добре ставляться до України, істотно збільшилася

Вівторок, 15 жовтня 2019, 11:15

56% росіян позитивно ставляться до України, що є максимальним показником в період після квітня 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Джерело: результати опитування "Левада-Центру", проведеного в кінці вересня – на початку жовтня.

Дослівно: "Від лютого до вересня 2019 року в півтора рази збільшилася частка росіян, які сумарно оцінюють своє ставлення до України як "добре". На даний час позитивне ставлення до сусідньої держави декларують 56% росіян, що є максимальним показником в "посткримскій" період". 

 

Деталі: Ставлення жителів України до Росії від лютого до вересня 2019 року істотно не змінилося. 

 

У вересні 2019 року ставлення жителів Росії до України і жителів України до Росії зрівнялася (за рахунок зростання частки жителів РФ, налаштованих позитивно), хоча раніше рівень "хорошого" ставлення до сусідньої держави був вищим серед жителів України. 

 

Також в Росії знижується частка респондентів, які виступають за закриті кордони і візи з Україною. Підтримка цієї думки за рік скоротилася з третини (32%) до чверті (23%) опитаних. 

 

Опитування проводили 26 вересня – 2 жовтня 2019 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1601 особа у віці від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань.

Статистична похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

Для порівняння результатів опитування в Україні та Росії використані дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Українська правда
Теми: опитуванняРосіяУкраїна
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