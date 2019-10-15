Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество россиян, которые хорошо относятся к Украине, существенно увеличилось

Вторник, 15 октября 2019, 11:15

56% россиян положительно относятся к Украине, что является максимальным показателем в период после апреля 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Источник: результаты опроса "Левада-Центра", проведенного в конце сентября – начале октября.  

Дословно: "От февраля к сентябрю 2019 года в полтора раза увеличилась доля жителей России, суммарно оценивающих свое отношение к Украине как "хорошее". В настоящее время положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в "посткрымский" период". 

 

Детали: Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю 2019 года существенно не изменилось. 

 

В сентябре 2019 года отношение жителей России к Украине и жителей Украины к России сравнялось (за счет роста доли жителей РФ, настроенных положительно), хотя ранее уровень "хорошего" отношения к соседнему государству был выше среди жителей Украины. 

 

Также в России снижается доля респондентов, которые выступают за закрытые границы и визы с Украиной. Поддержка этого мнения за год сократилась с трети (32%) до четверти (23%) опрошенных. 

 

Опрос был проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Для сравнения результатов опроса в Украине и России использованы данные исследования Киевского международного института социологии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: опросРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
опрос
Украинцы на 80% доверяют Зеленскому и на 95% – ВСУ
Почти треть россиян поддерживают действия Пригожина – опрос
Среди американцев выросла поддержка предоставления Украине оружия - опрос
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: