Количество россиян, которые хорошо относятся к Украине, существенно увеличилось

3095 просмотров
Вторник, 15 октября 2019, 11:15

56% россиян положительно относятся к Украине, что является максимальным показателем в период после апреля 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Источник: результаты опроса "Левада-Центра", проведенного в конце сентября – начале октября.  

Дословно: "От февраля к сентябрю 2019 года в полтора раза увеличилась доля жителей России, суммарно оценивающих свое отношение к Украине как "хорошее". В настоящее время положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в "посткрымский" период". 

 

Детали: Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю 2019 года существенно не изменилось. 

 

В сентябре 2019 года отношение жителей России к Украине и жителей Украины к России сравнялось (за счет роста доли жителей РФ, настроенных положительно), хотя ранее уровень "хорошего" отношения к соседнему государству был выше среди жителей Украины. 

 

Также в России снижается доля респондентов, которые выступают за закрытые границы и визы с Украиной. Поддержка этого мнения за год сократилась с трети (32%) до четверти (23%) опрошенных. 

 

Опрос был проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Для сравнения результатов опроса в Украине и России использованы данные исследования Киевского международного института социологии.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: опрос Росcия Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову – КМИС 14 октября 2019, 21:35
Большинство украинцев против "особого статуса" Донбасса 11 октября 2019, 16:13
Порошенко и Зеленский оказались в противоположных концах рейтинга доверия 11 октября 2019, 15:55
Все новости
Главные новости
Гончарук обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов
В городском аэропорту Барселоны пострадали почти 40 человек
Трамп объявил о введении санкций против Турции
Украина обыграла Португалию и досрочно вышла на Евро-2020
Все новости
психология

Преодолеем осеннюю хандру? 6 советов, как это сделать

мандри

Осторожно! Эти фотографии могут вызвать желание покинуть работу

социум

В Украине создадут безопасное интернет-пространство для детей. Присоединяйтесь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів