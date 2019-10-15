Количество россиян, которые хорошо относятся к Украине, существенно увеличилось

56% россиян положительно относятся к Украине, что является максимальным показателем в период после апреля 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Источник: результаты опроса "Левада-Центра", проведенного в конце сентября – начале октября.

Дословно: "От февраля к сентябрю 2019 года в полтора раза увеличилась доля жителей России, суммарно оценивающих свое отношение к Украине как "хорошее". В настоящее время положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в "посткрымский" период".

Детали: Отношение жителей Украины к России от февраля к сентябрю 2019 года существенно не изменилось.

В сентябре 2019 года отношение жителей России к Украине и жителей Украины к России сравнялось (за счет роста доли жителей РФ, настроенных положительно), хотя ранее уровень "хорошего" отношения к соседнему государству был выше среди жителей Украины.

Также в России снижается доля респондентов, которые выступают за закрытые границы и визы с Украиной. Поддержка этого мнения за год сократилась с трети (32%) до четверти (23%) опрошенных.

Опрос был проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Для сравнения результатов опроса в Украине и России использованы данные исследования Киевского международного института социологии.