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Ryanair запускає рейс Херсон – Краків і додає напрямки з Харкова

Вівторок, 15 жовтня 2019, 12:44

Ірландський лоукостер Ryanair відкриє рейси до Херсона і розширить маршрутну мережу з Харкова за рахунок двох нових напрямків в Угорщину і Польщу.

Про це заявив на пресконференції в Києві комерційний директор компанії Девід О'Брайан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

У літньому сезоні 2020 року авіакомпанія почне польоти з Харкова в аеропорт Модлін поруч з Варшавою і в Будапешт.

В Херсон Ryanair запустить рейси цього року з Кракова. О'Брайан не уточнив частоту польотів і мінімальну ціну квитків на нові маршрути.

Присутній на пресконференції міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що рейс Краків-Херсон буде відкритий з 21 грудня і буде виконуватися двічі на тиждень.

В системі бронювання на сайті Ryanair квитки з Херсона поки відсутні.

Раніше стало відомо, що Ryanair у квітні 2020 року запустить новий рейс зі Львова до столиці Угорщини.

Теми: авіаХарківХерсонПольщаУгорщина
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