Ryanair запускает рейс Херсон – Краков и добавляет направления из Харькова

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Вторник, 15 октября 2019, 12:44

Ирландский лоукостер Ryanair откроет рейсы в Херсон и расширит маршрутную сеть из Харькова за счет двух новых направлений в Венгрию и Польшу.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве коммерческий директор компании Дэвид О'Брайан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

В летнем сезоне 2020 года авиакомпания начнет полеты из Харькова в аэропорт Модлин рядом с Варшавой и в Будапешт.

В Херсон Ryanair запустит рейсы в этом году из Кракова. О'Брайан не уточнил частоту полетов и минимальную цену билетов на новые маршруты.

Присутствовавший на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что рейс Краков-Херсон будет открыт с 21 декабря и будет выполняться два раза в неделю.

В системе бронирования на сайте Ryanair билеты из Херсона пока отсутствуют.

Ранее стало известно, что Ryanair в апреле 2020 года запустит новый рейс из Львова в столицу Венгрии.

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Темы: авиа Харьков Херсон Польша Венгрия


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