Екс-нардепа підозрюють у брехні в декларації: замовляв підгузки на іншу адресу

21418 переглядів
Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:38

Колишньому народному депутату від "БПП", а нині раднику мера Києва Дмитру Білоцерковцю оголосили про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларацію.

Джерело: пост Білоцерковця в Facebook.

Пряма мова: "Мені видали підозру у недостовірній інформації в декларуванні. Найбільше, що можна було б пред'явити мені, навіть з лупою в руках, придумати не змогли. Підозра стосується того, що мій новонароджений син і моя дружина періодично перебували у моєї матері з метою нагляду за дитиною, а я це не вказав в декларації". 

 

Деталі: За словами радника міського голови, як один з елементів доказової бази в підозрі виступають адреси доставки підгузків.

Білоцерківець також додав, що відправляв лист в НАЗК, щоб зрозуміти, чи потрібно декларувати тимчасове проживання у батьків, і запевняє, що пройшов повну перевірку декларації, і НАЗК порушень в ній не виявило.

За словами радника мера, повідомлення про підозру сприймає як елемент політичного тиску на Віталія Кличка.

Білоцерковець уточнив УП, що мова йде про декларації за 2016 і 2017 роки. За його словами, НАБУ вказало суму порушення у 3,8 мільйона гривень (це вартість квартири матері).

Білоцерковець також додав, що у декларації за 2018 рік, коли він уже був офіційно одружений, він вказав адресу згаданої квартири матері, як місця, де тимчасово мешкали його дружина і дитина.  

Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію. Зазначається, що Білоцерковцю оголосили про підозру за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: НАБУ декларації Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Розкрадання мільйонів з "Укрзалізниці": Суд заарештував майно ексдепутата Іщенка 10 жовтня 2019, 21:12
Святашу оголосили ще одну підозру 10 жовтня 2019, 13:19
Нардеп Деркач оприлюднив інформацію про "вплив посольства США на НАБУ" 9 жовтня 2019, 10:31
Усі новини
Головні новини
У Конгресі свідчить топ-чиновник Держдепу, який захищав Йованович
Зеленський ініціював заборону перевірки ФОПів на два роки
Доба на Донбасі: двоє загиблих від ворожих снайперів, один поранений
На переговорах в Мінську не змогли домовитись про розведення сил – ОБСЄ
Усі новини
Кіно

10 кращих серіальних екранізацій сучасності: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бібоп", "Хранителі", "Титани" та інші комікси

Фото

Фото дня: ось так живе спільнота в Данії. І на це є своя причина

здоров'я

6 порад, щоб заохотити дитину до здорового харчування