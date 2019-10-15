Екс-нардепа підозрюють у брехні в декларації: замовляв підгузки на іншу адресу

Колишньому народному депутату від "БПП", а нині раднику мера Києва Дмитру Білоцерковцю оголосили про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларацію.

Джерело: пост Білоцерковця в Facebook.

Пряма мова: "Мені видали підозру у недостовірній інформації в декларуванні. Найбільше, що можна було б пред'явити мені, навіть з лупою в руках, придумати не змогли. Підозра стосується того, що мій новонароджений син і моя дружина періодично перебували у моєї матері з метою нагляду за дитиною, а я це не вказав в декларації".

Деталі: За словами радника міського голови, як один з елементів доказової бази в підозрі виступають адреси доставки підгузків.

Білоцерківець також додав, що відправляв лист в НАЗК, щоб зрозуміти, чи потрібно декларувати тимчасове проживання у батьків, і запевняє, що пройшов повну перевірку декларації, і НАЗК порушень в ній не виявило.

За словами радника мера, повідомлення про підозру сприймає як елемент політичного тиску на Віталія Кличка.

Білоцерковець уточнив УП, що мова йде про декларації за 2016 і 2017 роки. За його словами, НАБУ вказало суму порушення у 3,8 мільйона гривень (це вартість квартири матері).

Білоцерковець також додав, що у декларації за 2018 рік, коли він уже був офіційно одружений, він вказав адресу згаданої квартири матері, як місця, де тимчасово мешкали його дружина і дитина.

Пізніше в НАБУ підтвердили цю інформацію. Зазначається, що Білоцерковцю оголосили про підозру за ст. 366-1 Кримінального кодексу України.