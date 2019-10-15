Экс-нардепа подозревают во лжи в декларации: заказывал подгузники на другой адрес

3534 просмотра
Вторник, 15 октября 2019, 12:55

Бывшему народному депутату от "БПП", а ныне советнику мэра Киева Дмитрию Белоцерковцу объявили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Источник: пост Белоцерковца в Facebook.

Прямая речь: "Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации". 

 

Детали: По словам советника мэра, как один из элементов доказательной базы в подозрении выступают адреса доставки подгузников.

Белоцерковец также добавил, что отправлял письмо в НАПК, чтобы понять, нужно ли декларировать временное проживание у родителей, и уверяет, что прошел полную проверку декларации, и НАПК нарушений в ней не выявило.

По словам советника мэра, сообщение о подозрении воспринимает как элемент политического давления на Виталия Кличко.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в НАБУ. Там отметили, что сейчас эту информацию еще проверяют.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАБУ декларации Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Хищение миллионов из "Укрзализныци": Суд арестовал имущество ексдепутата Ищенко 10 октября 2019, 21:12
Святашу объявили еще одно подозрение 10 октября 2019, 13:19
Нардеп Деркач обнародовал информацию о "влиянии посольства США на НАБУ" 9 октября 2019, 10:31
Все новости
Главные новости
Экс-нардепа подозревают во лжи в декларации: заказывал подгузники на другой адрес
Экс-нардеп Луценко стал советником Кличко
В Латвии конфисковали 30 млн долларов экс-чиновников Украины – ГПУ
Гончарук обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов
Все новости
здоровье

Уменьшаете количество выкуренных сигарет в день? Это не спасет ваши легкие, говорят ученые

Фотопроект

Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2019

Фото

Фото дня: вот так живет сообщество в Дании. И на это есть своя причина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів