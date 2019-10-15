Экс-нардепа подозревают во лжи в декларации: заказывал подгузники на другой адрес

Бывшему народному депутату от "БПП", а ныне советнику мэра Киева Дмитрию Белоцерковцу объявили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Источник: пост Белоцерковца в Facebook.

Прямая речь: "Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации".

Детали: По словам советника мэра, как один из элементов доказательной базы в подозрении выступают адреса доставки подгузников.

Белоцерковец также добавил, что отправлял письмо в НАПК, чтобы понять, нужно ли декларировать временное проживание у родителей, и уверяет, что прошел полную проверку декларации, и НАПК нарушений в ней не выявило.

По словам советника мэра, сообщение о подозрении воспринимает как элемент политического давления на Виталия Кличко.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в НАБУ. Там отметили, что сейчас эту информацию еще проверяют.