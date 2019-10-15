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Экс-нардепа подозревают во лжи в декларации: заказывал подгузники на другой адрес

Вторник, 15 октября 2019, 14:38
Экс-нардепа подозревают во лжи в декларации: заказывал подгузники на другой адрес

Бывшему народному депутату от "БПП", а ныне советнику мэра Киева Дмитрию Белоцерковцу объявили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Источник: пост Белоцерковца в Facebook.

Прямая речь: "Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании. Большее, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации". 

 

Детали: По словам советника мэра, как один из элементов доказательной базы в подозрении выступают адреса доставки подгузников.

Белоцерковец также добавил, что отправлял письмо в НАПК, чтобы понять, нужно ли декларировать временное проживание у родителей, и уверяет, что прошел полную проверку декларации, и НАПК нарушений в ней не выявило.

По словам советника мэра, сообщение о подозрении воспринимает как элемент политического давления на Виталия Кличко.

Белоцерковец уточнил УП, что речь идет о декларации за 2016 и 2017 годы. По его словам, НАБУ указало сумму нарушения в 3,8 миллиона гривен (это стоимость квартиры матери).

Белоцерковец также добавил, что в декларации за 2018 год, когда он уже был официально женат, он указал адрес упомянутой квартиры матери, как места, где временно проживали его жена и ребенок.    

Позже в НАБУ подтвердили эту информацию. Отмечается, что Белоцерковцу объявили о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: НАБУдекларацииКиев
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