Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівську прокуратуру очолила 33-річна юристка

Вівторок, 15 жовтня 2019, 13:31

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько у вівторок представив колективу прокуратури Львівської області нового керівника Ірину Діденко.

Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Серед пріоритетних напрямків для регіональної прокуратури Касько визначив боротьбу із корупцією на митниці та протидію незаконному обігу контрафактних продуктів – цигарок, алкоголю тощо, а також ліквідацію так званих "податкових ям", боротьбу з наркотрафіком, кіберзлочинністю, протидію торгівлі людьми.

 

Також заступник генпрокурора назвав основні проблеми, які постали перед органами прокуратури останнім часом: це роздрібнення кримінальних проваджень, направлення їх до іншого органу розслідування, зміна органу розслідування, зміна групи прокурорів, зміна підслідності через неефективність.

Пряма мова Каська: "Хотілося, щоб ця ситуація змінилася. Я вас дуже до цього закликаю. Почистіть свої Авгієві стайні!".

Довідково: Ірина Вікторівна Діденко - старший радник юстиції. Народилася 06.08.1986 року в м. Немирів Вінницької області. Навчалася в Одеській національній юридичній академії. В органах прокуратури працює з 2008 року. Обіймала посади від помічника прокурора району, старшого прокурора, начальника відділу прокуратури області. З 2014 року - старший прокурор, заступник начальника, начальник відділу, управління Генеральної прокуратури України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
прокуратура
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
Усі новини...
Реклама: