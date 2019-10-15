Львівську прокуратуру очолила 33-річна юристка

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько у вівторок представив колективу прокуратури Львівської області нового керівника Ірину Діденко.



Джерело: Генпрокуратура

Деталі: Серед пріоритетних напрямків для регіональної прокуратури Касько визначив боротьбу із корупцією на митниці та протидію незаконному обігу контрафактних продуктів – цигарок, алкоголю тощо, а також ліквідацію так званих "податкових ям", боротьбу з наркотрафіком, кіберзлочинністю, протидію торгівлі людьми.

Також заступник генпрокурора назвав основні проблеми, які постали перед органами прокуратури останнім часом: це роздрібнення кримінальних проваджень, направлення їх до іншого органу розслідування, зміна органу розслідування, зміна групи прокурорів, зміна підслідності через неефективність.

Пряма мова Каська: "Хотілося, щоб ця ситуація змінилася. Я вас дуже до цього закликаю. Почистіть свої Авгієві стайні!".

Довідково: Ірина Вікторівна Діденко - старший радник юстиції. Народилася 06.08.1986 року в м. Немирів Вінницької області. Навчалася в Одеській національній юридичній академії. В органах прокуратури працює з 2008 року. Обіймала посади від помічника прокурора району, старшого прокурора, начальника відділу прокуратури області. З 2014 року - старший прокурор, заступник начальника, начальник відділу, управління Генеральної прокуратури України.