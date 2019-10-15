Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Львовскую прокуратуру возглавила 33-летняя юрист

Вторник, 15 октября 2019, 13:31

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько во вторник представил коллективу прокуратуры Львовской области нового руководителя Ирину Диденко.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Среди приоритетных направлений для региональной прокуратуры Касько определил борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов - сигарет, алкоголя и т.п., а также ликвидацию так называемых "налоговых ям", борьбу с наркотрафиком, киберпреступностью, противодействие торговле людьми.

 

Также замгенпрокурора назвал основные проблемы, стоящие перед органами прокуратуры в последнее время: это дробление уголовных производств, направление их в другой орган расследования, изменение органа расследования, изменение группы прокуроров, изменение подследственности из-за неэффективности.

Прямая речь Касько: "Хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Я вас очень этому призываю. Почистите свои Авгиевы конюшни!".

Справка: Ирина Викторовна Диденко - старший советник юстиции. Родилась 06.08.1986 года в г. Немиров Винницкой области. Училась в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимала должности от помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области. С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: прокуратураЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
прокуратура
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Прокуроры добились ареста одиозного блогера, который препятствовал вручению повесток
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: