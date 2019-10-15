Львовскую прокуратуру возглавила 33-летняя юрист

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Вторник, 15 октября 2019, 13:31

Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько во вторник представил коллективу прокуратуры Львовской области нового руководителя Ирину Диденко.

Источник: Генпрокуратура

Детали: Среди приоритетных направлений для региональной прокуратуры Касько определил борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов - сигарет, алкоголя и т.п., а также ликвидацию так называемых "налоговых ям", борьбу с наркотрафиком, киберпреступностью, противодействие торговле людьми.

 

Также замгенпрокурора назвал основные проблемы, стоящие перед органами прокуратуры в последнее время: это дробление уголовных производств, направление их в другой орган расследования, изменение органа расследования, изменение группы прокуроров, изменение подследственности из-за неэффективности.

Прямая речь Касько: "Хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Я вас очень этому призываю. Почистите свои Авгиевы конюшни!".

Справка: Ирина Викторовна Диденко - старший советник юстиции. Родилась 06.08.1986 года в г. Немиров Винницкой области. Училась в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимала должности от помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области. С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления Генеральной прокуратуры.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Львовщина


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