Бабине літо: українцям обіцяють до 23 градусів тепла

У середу та четвер в Україні буде пануватиме тепла, суха повітряна маса, а температура повітря прогріється до 23 градусів тепла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", "Укргідрометцентр", Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Деталі: Найближчі дві доби, 16 і 17 жовтня, в Україні буде панувати тепла, суха повітряна маса в полі високого атмосферного тиску.

Вітер південний, на півдні та сході країни - східний, 5-10 м / с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі місцями 0-5° тепла, вдень 12-17°.

погода на 16 жовтня

погода на 17 жовтня

Як зазначає Діденко, Україна 16-го жовтня буде однією з найтепліших у Європі. Температура повітря протягом дня досягатиме +18+24 градусів. А, наприклад, в Іспанії, Франції, не кажучи вже про Німеччину, чи Велику Британію, чи Швецію, буде +10+15 градусів.

Дощі й надалі Україну оминатимуть, переважатиме суха ясна погода. Водночас країну вночі і зранку накриватиме туман, а подекуди він буде затримуватися до обіду. Найбільш ймовірні тумани 16 жовтня на Сході, Півдні, у Центрі та навколо Карпат. Видимість у туманах погіршуватиметься до 300-500 метрів.

За прогнозом синоптика, у Києві 16 жовтня буде сухо, сонячно і тепло, впродовж дня близько +20 градусів. Вночі температура повітря опускатиметься до +6+12 градусів. Така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 16 жовтня найвища температура вдень була 23,4° у 2018 році, найнижча вночі -4,9° у 1976 році.

У четвер, 17 жовтня, також без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-5 м / с. Температура вночі 4-9°, вдень 17-22°.