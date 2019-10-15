Бабье лето: Украинцам обещают до 23 градусов тепла

В среду и четверг в Украине будет царить теплая, сухая воздушная масса, а температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укргидрометцентр", Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Ближайшие двое суток, 16 и 17 октября, в Украине будет царить теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления.

Ветер южный, на юге и востоке страны - восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем 12-17°.

погода на 16 октября

погода на 17 октября

Как отмечает Диденко, Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе. Например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии, или Великобритании, или Швеции, будет +10 +15 градусов.

Дожди и в дальнейшем Украина обходить, будет преобладать сухая ясная погода. В то же время страну ночью и утром будет накрывать туман, а иногда он будет задерживаться до обеда. Наиболее вероятные туманы 16 октября на Востоке, Юге, в Центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров.

По прогнозу синоптика, в Киеве 16 октября будут сухо, солнечно и тепло, в течение дня около +20 градусов. Ночью температура воздуха будет опускаться до +6 +12 градусов. Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 октября самая высокая температура днем ​была 23,4° в 2018 году, самая низкая ночью -4,9° в 1976 году.

В четверг, 17 октября, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м / с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°.