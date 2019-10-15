Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бабье лето: Украинцам обещают до 23 градусов тепла

Вторник, 15 октября 2019, 13:41

В среду и четверг в Украине будет царить теплая, сухая воздушная масса, а температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Укргидрометцентр", Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Ближайшие двое суток, 16 и 17 октября, в Украине будет царить теплая, сухая воздушная масса в поле высокого атмосферного давления.

Ветер южный, на юге и востоке страны - восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°; в Карпатах ночью местами 0-5° тепла, днем  12-17°.

погода на 16 октября
погода на 16 октября
погода на 17 октября
погода на 17 октября

Как отмечает Диденко, Украина 16 октября будет одной из самых теплых в Европе. Например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии, или Великобритании, или Швеции, будет +10 +15 градусов.

Дожди и в дальнейшем Украина обходить, будет преобладать сухая ясная погода. В то же время страну ночью и утром будет накрывать туман, а иногда он будет задерживаться до обеда. Наиболее вероятные туманы 16 октября на Востоке, Юге, в Центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах будет ухудшаться до 300-500 метров.

По прогнозу синоптика, в Киеве 16 октября будут сухо, солнечно и тепло, в течение дня около +20 градусов. Ночью температура воздуха будет опускаться до +6 +12 градусов. Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 октября самая высокая температура днем ​была 23,4° в 2018 году, самая низкая ночью -4,9° в 1976 году.

В четверг, 17 октября, также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м / с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: