У ПЦУ відповіли на скепсис Росії щодо визнання української церкви в Греції

У Православній церкві України пояснили російській стороні, що визнання автокефальної УПЦ на Соборі ієрархів Церкви Греції відбулося за всіма правилами.

Джерело: заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря у Facebook.

Пряма мова: "Як я і передбачав, російська сторона намагається "інформаційно пом‘якшити" наслідки для себе рішення, прийнятого Собором ієрархів Церкви Греції…

Зараз почалися спекуляції навколо того, що процедурно на Соборі не відбувалося голосування, а отже нібито "рішення не було прийняте".

Деталі: Євстратій пояснив, що, по-перше, саме такий порядок був обраний свідомо, бо у висновках синодальних комітетів, на які спирається надалі Постійний Синод та Собор Ієрархів, зазначено, що право всеправославного проголошення автокефалії є правом Вселенського Патріарха. Тому проведення голосування з цього приводу в іншій Помісній Церкві поставило би під сумнів таке право, а відтак - всі автокефалії, проголошені Вселенським Патріархатом, включно з автокефалією самої Церкви Греції.

Пряма мова: "Простіше кажучи, це виглядало би так само неприродно, якби після обрання Предстоятеля в якійсь Помісній Церкві - в іншій Помісній Церкві голосуванням визначалися би, чи сприймати це обрання".

Більше деталей: По-друге, продовжує представник ПЦУ, Собор спеціально обрав комітет на чолі з митрополитом Ієрофеєм (Влахосом) для публічного представлення позиції. Отже зроблені ним після Собору заяви щодо визнання автокефалії Української Церкви - не просто думка окремого ієрарха (як думки тих, хто не хотів підтримати соборне рішення і на чиї заяви зараз намагається у своїй пропаганді спиратися московська сторона). Митрополитом Ієрофеєм було оголошено офіційну позицію Собору, а отже - позицію Церкви Греції.

Пряма мова: "Так чи інакше, за тиждень і цей московський інформаційний смог розвіється. Але доводиться пояснювати, здавалося б, очевидні речі, щоби якнайменше людей від нього вчаділи".

Євстратій нагадав, що після вручення Томосу склалася схожа ситуація - ще кілька тижнів у пресі гуляли твердження, що він "не справжній", бо там немає підписів членів Синоду, коли підписи було поставлено - що це не ті члени Синоду, бо десь на сайті "є список" і там "імена не співпадають".

Що було раніше: Собор ієрархів Грецької церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну церкву України.

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