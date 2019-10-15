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Шпигуна, що зливав ФСБ секрети українських військоматів, посадили на 12 років

Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:48

57-річного мешканця Кременчука Полтавської області, який шпигував для ФСБ, засудили до 12 років в'язниці за державну зраду.

Джерело: сайт прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України

Деталі: Відповідний вирок ухвалила колегія суддів Крюківського районного суду Кременчука.

Встановлено, що в липні 2014 року під час відпочинку в окупованому Криму мешканець Полтавщини встановив контакт та почав "конфіденційне спілкування" з працівниками Федеральної служби безпеки Росії.

Протягом 2014-2019 років кременчужанин передавав ФСБ РФ інформацію щодо розвитку суспільно-політичної, соціально-економічної та військової ситуації в Полтавській області і в Україні в цілому. Зокрема "зливав" інформацію про осіб, що перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах, що є службовою інформацією ЗСУ.

Пряма мова: "Свою вину в допомозі спецслужбі держави-агресора в проведенні підривної діяльності проти України визнав повністю".

Українська правда
Теми: шпигунствоФСБРосіясудв'язниця
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