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Шпиона, сливавшего ФСБ секреты украинских военкоматов, посадили на 12 лет

Вторник, 15 октября 2019, 14:48

57-летнего жителя Кременчуга Полтавской области, который шпионил для ФСБ, приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Источник: сайт пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины

Детали: Соответствующий приговор приняла коллегия судей Крюковского районного суда Кременчуга.

Установлено, что в июле 2014 года во время отдыха в оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал "конфиденциальное общение" с работниками Федеральной службы безопасности России.

В течение 2014-2019 годов кременчужанин передавал ФСБ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, "сливал" информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

Прямая речь: "Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью".

Украинская правда
Темы: шпионажФСБРосcиясудтюрьма
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