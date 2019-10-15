До Одеси прибув американський ракетний есмінець
Американський військовий корабель класу "Арлі Берк" ракетний есмінець "Портер" прибув до Одеси.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно у повідомленні Міноборони: "Відвідування американським есмінцем Чорного моря — це плановий захід, націлений на те, щоб показати прихильність Вашингтона до вільного судноплавства".
Деталі: Американський есмінець прибув до Одеси в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва. За його участі відбудеться ряд запланованих заходів, зокрема він візьме участь у тренуваннях типу PASSEX і, традиційно, між екіпажами кораблів двох країн відбудуться спортивні змагання.
В міністерстві нагадали, що це вже сьомий візит американського військового корабля в Чорне море з початку 2019 року і другий — до Одеси, перший відбувся у серпні. Торік есмінець брав участь у щорічних навчаннях "Сі Бриз-2018".
"Портер" – 28-й корабель класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США, названий на честь знаменитої американської династії морських офіцерів. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть розміщуватись зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк".
Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджис". У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.