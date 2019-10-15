До Одеси прибув американський ракетний есмінець

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 14:48

Американський військовий корабель класу "Арлі Берк" ракетний есмінець "Портер" прибув до Одеси.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно у повідомленні Міноборони: "Відвідування американським есмінцем Чорного моря — це плановий захід, націлений на те, щоб показати прихильність Вашингтона до вільного судноплавства".

Деталі: Американський есмінець прибув до Одеси в рамках українсько-американського двостороннього співробітництва. За його участі відбудеться ряд запланованих заходів, зокрема він візьме участь у тренуваннях типу PASSEX і, традиційно, між екіпажами кораблів двох країн відбудуться спортивні змагання.

 
www.mil.gov.ua

В міністерстві нагадали, що це вже сьомий візит американського військового корабля в Чорне море з початку 2019 року і другий — до Одеси, перший відбувся у серпні. Торік есмінець брав участь у щорічних навчаннях "Сі Бриз-2018".

 
www.mil.gov.ua

"Портер" – 28-й корабель класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США, названий на честь знаменитої американської династії морських офіцерів. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть розміщуватись зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк".

Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджис". У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.

Українська правда

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Теми: НАТО Одеса Чорне море флот


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