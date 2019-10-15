В Одессу прибыл американский ракетный эсминец

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Вторник, 15 октября 2019, 14:48

Американский военный корабль класса "Арли Бёрк" ракетный эсминец "Портер" прибыл в Одессу.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно в сообщении Минобороны: "Посещение американским эсминцем Черного моря - это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству".

Детали: Американский эсминец прибыл в Одессу в рамках украинско-американского двустороннего сотрудничества. При его участии состоится ряд запланированных мероприятий, в частности он примет участие в учениях типа PASSEX и, традиционно, между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования.

 
www.mil.gov.ua

В министерстве напомнили, что это уже седьмой визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 года и второй - в Одессу, первый состоялся в августе. В прошлом году эсминец участвовал в ежегодных учениях "Си Бриз-2018".

www.mil.gov.ua
www.mil.gov.ua

"Портер" - 28-й корабль класса "Арли Бёрк" (Arleigh Burke) ВМС США, названный в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Управления вооружением корабля осуществляет система "Иджис". В 2013 году корабль был модернизирован, теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Украинская правда

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Темы: НАТО Одесса Черное море флот


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