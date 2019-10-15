У Мінську затримали росіянку, причетну до "фабрики тролів". Посольство РФ заперечує
У Мінську затримали громадянку Росії Анну Богачову, яка в березні 2018 року потрапила під санкції США через причетність до "фабрики тролів".
Джерело: російське видання "Інтерфакс", "Настоящее время"
Деталі: Інформацію про затримання підтвердив виданню член громадської палати Росії і президент Фонду захисту національних цінностей Олександр Малькевич, який говорив з чоловіком затриманої.
За його словами, вона поїхала у Білорусь з чоловіком і дитиною на відпочинок. Який у неї статус у зв'язку з затриманням, він не знає.
Неназвані джерела сказали Малькевичу, що росіянку затримав Інтерпол за запитом США в рамках справи про втручання в президентські вибори 2016 року. Він підкреслив, що це неофіційна інформація.
Відзначається, що Богачову затримали ще 13 жовтня.
Водночас посольство Росії інформацію заперечує і запевняє, що Богачова на волі.
Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе.— Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) October 15, 2019
Представник КДБ Білорусії Андрій Ярош розповів, що в спецслужбі інформації про подію немає.
У МВС, Генпрокуратурі, МЗС Білорусії і прикордонному відомстві від коментарів відмовилися. Посольство Росії в Мінську також відмовилося коментувати інформацію.
У березні 2018 року Богачова потрапила під санкції США, які ввели проти співробітників "Агентства інтернет-досліджень", яке називають фабрикою тролів. Ці санкції ввели у зв'язку зі спробами вплинути на президентські вибори 2016 року в США.
У грудні 2018 року Малькевич також потрапив під санкції США.