В Минске задержали россиянку, причастную к "фабрике троллей". Посольство РФ опровергает

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Вторник, 15 октября 2019, 16:01

В Минске задержали гражданку России Анну Богачеву, которая в марте 2018 года попала под санкции США из-за причастности к "фабрике троллей".

Источник: российское издание "Интерфакс", "Настоящее время"

Детали: Информацию о задержании подтвердил изданию член Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который говорил с мужем задержанной.

По его словам, она поехала в Белоруссию с мужем и ребенком на отдых. Какой у нее статус в связи с задержанием, он не знает.

Неназванные источники сказали Малькевичу, что россиянку задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Он подчеркнул, что это неофициальная информация.

Отмечается, что Богачеву задержали еще 13 октября.

В то же время посольство России информацию отрицает и уверяет, что Богачева на свободе.

Представитель КГБ Белоруссии Андрей Ярош рассказал, что в спецслужбе информации о событии нет.

В МВД, Генпрокуратуре, МИД Белоруссии и пограничном ведомстве от комментариев отказались. Посольство России в Минске также отказалось комментировать эти сведения.

В марте 2018 года Богачева попала под санкции США, которые ввели против сотрудников "Агентства интернет-исследований", который называют фабрикой троллей. Эти санкции Минфин ввел в связи с попытками повлиять на президентские выборы 2016 года в США.

В декабре 2018 года Малькевич также попал под санкции США.

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Темы: США санкции Беларусь


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