У Росії оштрафували видання за статтею про "фейкові новини" за ролики про Майдан
Суд в Москві вперше в Росії оштрафував ЗМІ за статтею "про фейкові новини".
Джерело: Настоящее время
Деталі: Суд оштрафував інтерент-видання "Видавничий дім" "Момент істини" і його головного редактора Євгена Гнеушева.
Суд визнав організацію "Момент істини" винною за частиною 9 статті 13.15. КоАП РФ ( "Зловживання свободою масової інформації") і призначив адміністративний штраф в розмірі 200 тис. рублів.
Також суд призначив адміністративний в розмірі 60 тис. рублів головному редактору видання Гнеушева.
Предметом судового розгляду стали виявлені "Роскомнадзором" в серпні на YouTube відеоролики видання ("Терміново! В Росії готує революцію Майдан" і ще кілька роликів) і гіперпосилання на сайті видання на ці ролики.
Згідно з матеріалами справи, Генпрокуратура внесла вимоги про обмеження доступу до сайтів, де були розміщені ролики.
Ані представники "Моменту істини", ані головний редактор видання в суд не з'явилися.
Що було раніше: Закон про "фейкові новини" був прийнятий в Росії в 2018 році. Відразу ж після його вступу в силу на лаві підсудних опинилися кілька блогерів в різних регіонах Росії. Також за цією статтею в столиці Інгушетії Магасі був затриманий Мурад Даскієв, виконуючий обов'язки голови Ради тейпів інгушського народу.
Правозахисники неодноразово заявляли, що закон був прийнятий для того, щоб "громадяни побоювалися висловлювати свої думки в соціальних мережах".
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