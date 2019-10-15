В России оштрафовали издание по статье о "фейковых новостях" за ролики о Майдане

Суд в Москве впервые в России оштрафовал СМИ по статье "о фейковых новостях".

Источник: Настоящее время

Детали: Штрафам подвергнуты сетевое издание "Издательский дом "Момент истины" и его главный редактор Евгений Гнеушев.

Суд признал организацию "Момент истины" виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил административный штраф в размере 200 тыс. рублей

Также суд назначил административный в размере 60 тыс. рублей главному редактору издания Гнеушеву.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания ("Срочно! В России готовит революцию Майдан" и еще несколько роликов) и гиперссылки на сайте издания на эти ролики.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

Ни представители "Момента истины", ни главный редактор издания в суд не явились.

Что было ранее: Закон о "фейковых новостях" был принят в России в 2018 году. Сразу же после его вступления в силу на скамье подсудимых оказались несколько блогеров в разных регионах России. Также по этой статье в столице Ингушетии Магасе был задержан Мурад Даскиев, исполняющий обязанности главы Совета тейпов ингушского народа.

Правозащитники неоднократно заявляли, что закон был принят для того, чтобы "граждане опасались высказывать свои мысли в социальных сетях".