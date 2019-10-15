Молодикам, які кинули "коктейль Молотова" в кафе на Хрещатику, загрожує до 10 років

Правоохоронці встановили зловмисників, які у травні 2019 року з використанням "коктейлю Молотова" підпалили кафе у центрі Києва, їм оголошено підозру.

Джерело: прес-служба столичної прокуратури, коментар речниці відомства Надії Максимець "Українській правді"

Дослівно: "За результатами досудового слідства встановлено причетність до даного правопорушення двох 19-річних молодиків.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб) та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Мотиви вчинення ними кримінального правопорушення встановлюються".

Пряма мова Максимець: "Підозрювані у вчиненні підпалу були встановлені за результатами проведення слідчих та розшукових дій. Оскільки вони були викликані для вручення підозри, але не з'явилися, минулої п'ятниці повідомлення про підозру були направлені їм поштою за місцем проживання.

Крім того, на 15, 16 та 17 жовтня вони викликані повістками до слідчого для допиту у якості підозрюваних. У разі їхньої неявки, до суду буде скеровано клопотання про їх затримання з метою доставки до суду для обрання запобіжних заходів".

Деталі: Правоохоронці встановили, що підозрювані в ніч на 14 травня 2019 року приїхали до центральної частини міста Києва та підійшовши до кафе, розташованого на вул. Хрещатик (згідно з оприлюдненими фотографіями – мова йде про заклад із назвою "Мохіто"), розбили скло вхідних дверей закладу, та жбурнули підпалену пляшку з легкозаймистою речовиною в середину приміщення, внаслідок чого здійнялась пожежа.

Молодики втекли з місця злочину. Зазначається, що власнику закладу було заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах.

Додатково: Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.