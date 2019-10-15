За брошеный в кафе на Крещатике "коктейль Молотова" двум парням грозит до 10 лет

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Вторник, 15 октября 2019, 17:02

Правоохранители установили злоумышленников, которые в мае 2019 года с использованием "коктейля Молотова" подожгли кафе в центре Киева, им объявлено подозрение.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Дословно: "По результатам досудебного следствия установлена ​​причастность к данному правонарушению двух 19-летних парней.

Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Мотивы совершения ими уголовного преступления устанавливаются".

Детали: Правоохранители установили, что подозреваемые в ночь на 14 мая 2019 года приехали в центральную часть города Киева и подойдя к кафе, расположенному на ул. Крещатик (согласно обнародованным фотографиям - речь идет о заведении под названием "Мохито"), разбили стекло входной двери заведения, и швырнули подожженную бутылку с легковоспламеняющимся веществом внутрь помещения, вследствие чего вспыхнул пожар.

 

Молодые люди скрылись с места преступления. Отмечается, что владельцу заведения был причинен материальный ущерб в крупных размерах.

Дополнительно: Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Киев


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