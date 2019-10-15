Суддю, яка віддала Росії кримське майно Міноборони, засудили до 12 років

Кримську суддю, яка передала у власність РФ майно Міноборони України, заочно засуджено до 12 років в'язниці.

Джерело: сайт Генеральної прокуратури

Деталі: Відповідне рішення ухвалила 8 жовтня колегія суддів Святошинського районного суду Києва.

Суддю визнано винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу) та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного їй майна.

Слідство з'ясувало, що громадянка України, будучи суддею "Севастопольського апеляційного суду Криму", умисно впродовж березня-грудня 2014 року "забезпечила становлення та зміцнення" окупаційної влади РФ у Криму, а також представляє там окупаційну владу держави-агресора.

Зокрема, вона ухвалювала рішення про визнання майна Міноборони України, що знаходилося на території окупованого Криму, власністю органів військового управління РФ.

19 грудня 2014 року президент Росії Володимир Путін призначив засуджену суддею "Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Республики Крым".

На цій посаді вона надавала допомогу РФ "в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України".