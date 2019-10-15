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Судью, отдавшую России крымское имущество Минобороны, приговорили к 12 годам

Вторник, 15 октября 2019, 17:49

Крымскую судью, который передал в собственность РФ имущество Минобороны Украины, заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.

Источник: сайт Генеральной прокуратуры

Детали: Соответствующее решение приняла 8 октября коллегия судей Святошинского районного суда Киева.

Судья признан виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего имущества.

Следствие выяснило, что гражданка Украины, будучи судьей "Севастопольского апелляционного суда Крыма", умышленно в течение марта-декабря 2014 года "обеспечила становление и укрепление" оккупационной власти РФ в Крыму, а также представляла там оккупационные власти государства-агрессора.

В частности, она принимала решения о признании имущества Минобороны Украины, находившийся на территории оккупированного Крыма, собственностью органов военного управления РФ.

19 декабря 2014 года президент России Владимир Путин назначил женщину судьей "Двадцать первого арбитражного Апелляционному суда Республики Крым".

На этом посту она оказывала помощь РФ "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".

Украинская правда
Темы: КрымсудкриминалМинобороны
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