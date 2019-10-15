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Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года

Вторник, 15 октября 2019, 20:44
Зеленский инициировал запрет проверки ФЛП на два года

Президент Владимир Зеленский инициировал введение двухлетнего моратория на проверки физических лиц-предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых".

Источник: сайт президента

Текст сообщения: "Таким образом глава государства откликнулся на призывы представителей малого бизнеса.

Они протестовали против законов "О внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг "по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящие электронный чек".

Детали: Президент также поддерживает смягчение ответственности за неправильное ведение отчетов в течение первого года действия закона.

Зампред Офиса президента Юлия Ковалив объяснила протестные настроения недостаточной осведомленностью предпринимателей.

По ее словам, никто их не обязывает покупать кассовые аппараты. Вместо этого им следует загрузить бесплатное мобильное приложение от Государственной фискальной службы.

Ковалив также добавила, что сами электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года.

Узнать больше: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек"

Напомним:

  • 20 сентября законопроекты №1053-1 и №1073 были приняты парламентом в целом и сейчас они ожидают подписей спикера парламента и президента.
  • Эти два закона обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты, вводят электронный чек на товар или услугу, вводят денежное вознаграждение для покупателей и большие штрафы для бизнеса, если товар будет продаваться без чека.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийналоговый кодекс
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