Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпрому" через супутник "вирубили" імпортну техніку – росЗМІ

Вівторок, 15 жовтня 2019, 23:15

У "Газпромі" дистанційно вимкнули австрійські компресори LMF – компанія має намір закупити нові, російського виробництва.

Джерело: РБК Россия

Деталі: Про примусове відключення австрійських компресорів повідомив начальник департаменту.

За його словами, компресори відключили "дистанційно через супутник" і вони "перетворилися на брухт": "стоять мертвим вантажем, не працюють досі".

Замість зарубіжних "Газпром" закупить мобільні модульні компресорні станції російського виробництва.

Повідомляється, що компанія вже отримала пропозицію від казанського підприємства ЗАТ НВП "Компресор".

Нагадаємо:

  • Суд Європейського Союзу завдав потужного удару по планах "Газпрому", повернувши трубопровід OPAL під пряме застосування законодавства ЄС.
  • Цей крок суттєво обмежує можливість Росії збільшити поставки газу через "Північний потік" в обхід України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Газпромсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Газпром
"Газпром" не платитиме дивідендів за 2022 рік: чистий прибуток упав на 40%
Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ
Польська EuRoPol Gaz подала арбітраж проти "Газпрому" на 1,4 мільярда доларів
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: