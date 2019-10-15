"Газпрому" через супутник "вирубили" імпортну техніку – росЗМІ

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Вівторок, 15 жовтня 2019, 23:15

У "Газпромі" дистанційно вимкнули австрійські компресори LMF – компанія має намір закупити нові, російського виробництва.

Джерело: РБК Россия

Деталі: Про примусове відключення австрійських компресорів повідомив начальник департаменту.

За його словами, компресори відключили "дистанційно через супутник" і вони "перетворилися на брухт": "стоять мертвим вантажем, не працюють досі".

Замість зарубіжних "Газпром" закупить мобільні модульні компресорні станції російського виробництва.

Повідомляється, що компанія вже отримала пропозицію від казанського підприємства ЗАТ НВП "Компресор".

Нагадаємо:

  • Суд Європейського Союзу завдав потужного удару по планах "Газпрому", повернувши трубопровід OPAL під пряме застосування законодавства ЄС.
  • Цей крок суттєво обмежує можливість Росії збільшити поставки газу через "Північний потік" в обхід України.

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Теми: Газпром санкції


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