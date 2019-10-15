"Газпрому" через супутник "вирубили" імпортну техніку – росЗМІ

У "Газпромі" дистанційно вимкнули австрійські компресори LMF – компанія має намір закупити нові, російського виробництва.

Джерело: РБК Россия

Деталі: Про примусове відключення австрійських компресорів повідомив начальник департаменту.

За його словами, компресори відключили "дистанційно через супутник" і вони "перетворилися на брухт": "стоять мертвим вантажем, не працюють досі".

Замість зарубіжних "Газпром" закупить мобільні модульні компресорні станції російського виробництва.

Повідомляється, що компанія вже отримала пропозицію від казанського підприємства ЗАТ НВП "Компресор".

Нагадаємо: