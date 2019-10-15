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"Газпрому" через спутник "вырубили" импортную технику – росСМИ

Вторник, 15 октября 2019, 23:15

В "Газпроме" дистанционно отключили австрийские компрессоры LMF – компания намерена закупить новые, российского производства.

Источник: РБК Россия

Детали: О принудительном отключении австрийских компрессоров сообщил начальник департамента.

По его словам, компрессоры отключили "дистанционно через спутник" и они "превратились в металлолом": "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор". 

Взамен зарубежных "Газпром" закупит мобильные модульные компрессорные станции российского производства.

Сообщается, что компания уже получила предложение от казанского предприятия ЗАО НПП "Компрессор".

Напомним:

  • Суд Европейского Союза нанес мощный удар по планам "Газпрома", вернув трубопровод OPAL под прямое применение законодательства ЕС.
  • Этот шаг существенно ограничивает возможность России увеличить поставки газа через "Северный поток" в обход Украины.

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Темы: Газпромсанкции
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