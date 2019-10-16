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Могеріні: зміцнення України – пріоритет Євросоюзу

Середа, 16 жовтня 2019, 01:13

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні назвала одним із пріоритетів Європейського Союзу зміцнення України.

Джерело: виступ Могеріні в Оксфордському університеті

Деталі: За її словами, інтересам Європи відповідає збереження ядерної угоди з Іраном, економічне зростання в Африці та зміцнення України. 

Пряма мова: "Конфлікт на Донбасі та незаконна анексія Криму досі тривають. Але порівняно з п’ятьма роками тому Україна - зовсім інша країна. Це набагато сильніша держава, у першу чергу завдяки її народу та його прагненню до змін: боротьбі з корупцією, реформам, та завдяки внеску Європейського Союзу".

Нагадаємо:

  • Раніше верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що з 2014 року Україна отримала найбільший пакет підтримки від ЄС, який не отримувала жодна інша держава.

Українська правда
Теми: ЄСУкраїна
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